María Valenzuela, contra Adrián Suar: "Yo también estoy en una lista negra"

Lo dijo durante una entrevista con LAM (América) donde recordó los sueldos bajos que percibía y el destrato. "Escuché a Araceli en una nota, donde dijo que ella y Fabián Mazzei estaban en una lista negra. Creo que se lo había dicho 'El Chueco'. Yo también pertenezco a esa lista negra", comentó. Y amplió: "Simplemente me castigó Polka por haber dicho que me dolía que no me valoraran, que no se dieran cuenta de todo lo que yo hice por Polka".