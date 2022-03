"Derecho al olvido": Alejandra Maglietti se rió de su pasado como parte de las ElectroStars

Meses atrás, Maglietti también contó que la banda fue una verdadera farsa ya que ninguna de ellas cantaba, sino que una sola chica había realizado todas las voces. "Ni siquiera cantamos, fue una mentira", sostuvo, y se sinceró: “Se terminó porque en un momento nos dio un poco de vergüenza. Mi mamá me llamaba y me decía ‘por favor, basta, sos una chica que está estudiando Derecho, no podés seguir con esto’”.