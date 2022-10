Día Mundial de James Bond: el especial homenaje de Amazon Prime Video

Los músicos que participan de La música de 007 son Paul McCartney, Nancy Sinatra, Billie Eilish, Adele, Duran Duran, Tom Jones, Sam Smith, Shirley Bassey, Jack White y el trompetista Louis Armstrong. Michael G. Wilson, histórico productor de las películas de James Bond, contó en una entrevista sus sensaciones sobre el documental.

"Estábamos pensando en algo que hacer para el 60 aniversario, y habíamos hecho diferentes tipos de documentales a lo largo de los años. La idea de hacer uno musical parecía encajar. Tantas canciones geniales, y tantos artistas geniales, y tantos grandes compositores, parecía que era el momento", expresó Wilson.

The Sound of 007 – Official Trailer | Prime Video