El descargo de Amber Heard tras perder el juicio contra Johnny Depp: "Estoy desconsolada"

“Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer podía ser avergonzada y humillada públicamente por hablar. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”, continuó.

“Creo que los abogados de Johnny lograron que el jurado pasara por alto el tema clave de la libertad de expresión e ignorara la evidencia que fue tan concluyente y que ganamos en el Reino Unido. Estoy triste por haber perdido este caso. Pero estoy aún más triste porque parece que he perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense: hablar libre y abiertamente”, cerró.

