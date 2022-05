Terrible testimonio de Amber Heard en el juicio con Johnny Depp

“¿Por qué escondería sus drogas? ¿Como si estuviera insinuando que yo lo estaba haciendo o algo así? No tenía sentido. Y él me decía que vamos a hacer, vamos a realizar una búsqueda de cavidades. ¿Debemos? Simplemente metió sus dedos dentro de mí. Me quedé allí de pie mirando esta estúpida luz. No sabía qué hacer, solo me quedé allí mientras él hacía eso, retorcía los dedos”, esbozó mientras lloraba.

Luego agregó: “Básicamente me estaba acusando de hacer esto, de hacerles saber que estaba bebiendo de nuevo y me golpeó contra la pared lateral de la habitación. Estuvimos en el dormitorio todo el tiempo, pero contra la pared de la cabaña. Y me golpea por el cuello y me sostiene allí y me mantiene allí por un segundo y me dice que podría matarme, y que yo era una vergüenza”.