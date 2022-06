El enojo de Andy Kusnetzoff por un oyente que les mintió: "Para mí es un bolu..."

“Está al lado de los sillones. Cuando viene Inés lo pongo en la habitación que era de mi mamá. Lo tapo cuando llueve porque él le tenía miedo a las tormentas”, comentó, e incluso habló la novia en cuestión. Luego, admitió la farsa del relato.

“Mirá Andy, nosotros somos actores, Analía y yo, Marcelo. También soy escritor y el otro día cuando escuché a (Hernán) Casciari decidí hacer esta llamada para hacer conocer una de mis historias”, comentó.

Al escuchar esto, Andy enseguida tomó postura: “No te puedo aplaudir, entiendo que intentaste promocionarte. Me hacía ruido. Uno cuando hace radio cree en las historias, por eso no estoy a favor de lo que hizo, atenta contra la credibilidad de los oyentes. Entiendo su intención, que quiso hacerse el Casciari, pero para mí no salió”.

Andy Kusnetzoff

Luego agregó: “Porque sino no le creemos a nadie, y eso es choto, porque muchos llaman para arreglar una pareja, para que los ayudemos en alguna difícil en la que están, con cualquier consigna divertida... Entonces, si uno va a promocionar que es actor...para mí es un boludo. No me enojé con él, pero no puedo festejarlo tampoco”.

Acto seguido, Harry quiso desdramatizar la situación. Pero Andy no aflojó. “No puedo avalarlo, no puedo festejarlo. Su tono no era sobrador, peroatenta contra la credibilidad de los oyentes y no te podés meter con eso. Él quería ser un Casciari, pero no pasó. No banco el método. No puedo felicitarlo. Nuestro trabajarlo es creer, por eso no puedo avalarlo, sino llamarían todos vivos con distintas historias”.