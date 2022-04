Antonela Roccuzzo le pidió a un fan que no grabe a sus hijos en París y le ofreció una foto con ella

Con las imágenes del momento, el joven publicó un tuit contando lo sucedido. "La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos baje mi cell y le pedí disculpas ahí me dice que si quiero foto que saque uno con ella, le protege a sus hijos para que pueda tener tranquilidad en la hora de salir a pasearse. Al final una fotito con Antonela Roccuzzo", comentó.

En declaraciones a TN, alegó: "Lo primero que hice fue sacar el celular para grabarla, fue lo primero que me salió, y ella me puso la mano en el teléfono y me pidió que no grabara a los hijos, que por favor quería preservar eso para poder pasear tranquila”.

Luego agregó: "Cuando Antonela me dijo eso, apagué el celular y le pedí disculpas de inmediato. Ella me dijo ´si queres te podés sacar una foto conmigo´ y me regaló esa foto. Fue excelente”.