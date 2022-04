Fuerte revelación de Paola Krum sobre la fama de galán de Benjamín Vicuña

De todos modos, este sábado en PH, Vicuña confirmó que se encuentra súper enamorado de Eli Sulichin. Krum, por su parte, está de novia con Iván Espeche.

Al escuchar las bromas, Dlugi siguió con el tono y deslizó que las que lo conocen quieren salir corriendo. Entonces Krum asintió: “Sí, salimos corriendo”.

Luego agregó: “ Yo lo quiero un montón, durante el trabajo fue un placer, pero no tengo ningún vínculo. Cuando empezó a salir ese rumor me quedé tranquila porque no tiene nada de veraz, yo sabía que se iba a caer, porque yo estoy con Iván, quien había sido mi novio cuando tenía 21, pero en ese momento hubo un desencuentro, pero siempre me pareció el hombre más bello del mundo”.

“Yo lo veía como algo terminado, pero nos empezamos a ver nuevamente de a poquito y esta es una linda historia, es muy lindo el haberlo conocido de chico, tener esa imagen y ahora tener esta oportunidad. Vivimos en casas separadas, ambos tenemos hijos, a esta edad está bueno vivirlo de esa manera”, comentó.