Coldplay confirmó una octava fecha en River: los detalles

La productora DF Entertainment anunció la noticia con un comunicado. “La euforia argentina por el regreso de los creadores de Yellow, The Scientis, Fix You y el recientemente hit con BTS My Universe, marca un precedente inédito en la historia de los shows en vivo en Argentina, que consagra a la banda internacional como una de las más trascendentales de la historia de la música en Argentina”, escribieron.