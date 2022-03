El doloroso posteo de Carmela Bárbaro, madre de Elena, la hija que tuvo con Gerardo Rozín

"¿Cómo se elige una foto? ¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona? ¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar?. Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada . Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando", comentó.

"Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien", cerró, con esperanza.