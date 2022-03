Carmen Barbieri lloró tras avalar la transfobia de Amalia Granata

"Yo preguntaba porque dentro de mi ignorancia, por desinformación no sabia y queria preguntar sobre la ley de cupo trans y de los pasajes", comentó. Luego repasó su historia.

“Mis amigos, amigas trans, chicos, chicas, chiques, los que me conocen bien, saben que estoy cambiando mi humor y mi forma de ser y de tratar. Hace tiempo que soy amiga y pertenezco a la comunidad gay, aunque no sea gay, porque desde chica luché y ayudé a los logros que alcanzaron. A mis amigos los llevaban presos y se morían. Tengo 26 amigos que fallecieron de sida, algo que hoy afortunadamente no pasa”, agregó con lágrimas.

Luego siguió: “El otro día quise pedir disculpas por lo que dije, pero me dijeron que no era necesario hacerlo al aire. Hoy, hablando, decidí hacer algo y hablar del tema. Quiero que vengan acá, al programa, todas las chicas trans para que promocionen sus shows, sus actos… Me siento parte de la comunidad”.