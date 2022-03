Polémica por Chano en Ituzaingó: "No la está pasando bien"

El tuit tuvo más de 200 réplicas y comentarios. "Lamentable, como muchas veces usan a los artistas, sabiendo que no están en condiciones de cantar los obligan a subir igual al escenario. Lo único que les importa es la recaudación y compromisos pendientes. ¡Una lástima! Una vez más se repite la misma historia”, fue una de las respuestas.

Otros comentarios

- "Salió de alta demasiado rápido. Yo lo vi en el Luna Park y estaba feliz... Creo que la banda hace lo que puede. El manager es el que lo expone. La adicción es una enfermedad. Y gracias también a la Ley de Salud Mental, que permite que, si no te querés tratar, no te trates”.

- “Estuve y me partió el corazón verlo así. Entiendo el aliento del público pero también siento que este tipo de cosas no están buenas para seguir aplaudiéndolo. Repito. Entiendo el aliento, pero creo que ya no se si es por ahí. No está bien”.

- "Qué triste... yo lo vi el viernes en el recital del teatro Colonial pero no estaba asi de hecho estaba feliz de verlo tan bien...".