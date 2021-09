Chano volvió a Twitter en su cumpleaños: todos los mensajes

“El primero una canción. El segundo, el encuentro más soñado”, agregó Moreno Charpentier.

"Quarentina", se titula el lanzamiento que Chano realizó a las 21 en todas las plataformas digitales.

“Una nueva canción. Una nueva vida. Aislación, vigilancia y susto, pero que me encierren con vos. Ya no se siente el perfume de las flores de septiembre, ni la vecina me saluda más”, es el inicio de la letra en clara alusión a la pandemia.

https://twitter.com/CHANOTB/status/1441206885412073472 Y al amanecer de un atardecer de noviembre...

Cambiaría por vos



https://twitter.com/CHANOTB/status/1441205513362890761 Gracias a ustedes, gracias a Dios — Chano (@CHANOTB) September 24, 2021

https://twitter.com/CHANOTB/status/1441204965490315265 Y en lo inevitable de lo inevitable cambiaría por vos — Chano (@CHANOTB) September 24, 2021

El show será el 4 de noviembre, fecha nombrada en "La melodía de Dios". Ese día " venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía y estaba enfrentando esos dos duelos”, contó en 2016.