Charlie Sheen, disgustado con su hija por vender contenido erótico: "No apruebo esto"

“Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad ”, comentó.

Sami Sheen cumplió la mayoría de edad en marzo y, hace unos días, anunció su nuevo emprendimiento en las redes. Lo hizo con una foto en traje de baño e instando a sus seguidores a hacer link en el enlace de OnlyFans.