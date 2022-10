El tierno gesto de la China Suárez con Pampita: ¿cómo se llevan?

Embed

Luego de eso, muchos amigos y familiares decidieron darle su apoyo. Una de ella fue la expareja de su exesposo quien decidió hacerse presente con un emoji de un corazón, mostrando unidad ante la situación y olvidando problemas previos mediáticos entre ellas.

En LAM le preguntaron a Pampita cómo es su relación actual con la China: “Mucha gente me puso me gusta. Veo prácticamente todos los comentarios. Leo lo que me pone todo el mundo y lo vi, obvio. Ya saben que tenemos buena relación hace un tiempo".