En medio de las remodelaciones, la China Suárez quiere mudarse de su nueva casa: el motivo

Luli Fernández confirmó la noticia en "Socios del espectáculo": "Querían entrar a su casa, no encontraron su casa, porque el lugar es muy grande y a ella le dio miedo. Ahora quiere dejar la casa". El miedo de Eugenia tiene que ver con que se siente insegura debido a que el barrio es una zona de chacras y no de lotes pegados unos con otros. Teniendo en cuenta que ella vive sola con sus hijos, la sensación luego de este episodio no sería irrisoria.

