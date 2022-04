Marcelo Polino reveló qué piensa hoy la China Suárez sobre Mauro Icardi

En su programa radial, el conductor aseguró que al China Suárez nunca le contestó los mensajes respecto a su affaire con Icardi, pero que un allegado a ella le contó cuál es la situación actual. “Para los que no se acuerdan, en ese momento, yo le escribí pero ella no me respondió. Me clavó el visto, y tiempo después me habló a través de Instagram, como si yo fuera un fan ¡Ella tiene mi teléfono! Así que ese mensaje ni lo abrí ”, comentó.

Luego aseguró que no está ofendido por ese gesto, y agregó que finalmente logró conseguir una declaración, aunque no de ella. "Esta semana, con todo esto, decidí hablar con una persona que tenemos en común y la frase que me dijeron es: ‘Ni en pedo, ella no quiere saber nada con esa gente ’”, comentó. Es que la semana pasada, Wanda Nara volvió a escrachar a Eugenia, quien supuestamente le habría mandado un mensaje a Mauro a través de su amigo Mancha Latorre.