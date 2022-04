Cinthia Fernández denunció una grave situación de bullying hacia una de sus hijas: "Sufre burlas e insultos"

"Están dale que te dale, que te dale, dos compañeritos. Una nena y un nene de segundo grado. Mi hija vino y me dijo que no quiere ir más al colegio. Para colmo, se le fue la mejor amiga que era la contención", agregó.

CINTHIA FERNÁNDEZ DENUNCIÓ BULLYING: "Se están burlando de una de mis hijas"

Además, contó que ya fue a hablar al colegio con los directivos para que tomen medidas a fin de frenar con el acoso escolar. "Hablé con la psicopedagoga y me dijeron que se iban a ocupar, que sabían la existencia de este problema, porque no solo son burlas, sino insultos", aseguró. Le han llegado a sacar la lunchera a uno de los compañeros y se la escondieron en el baño de las nenas para que no la encuentre y el pibe se quedó sin comer todo el día", agregó.

De todos modos, aunque contó que en el colegio lo están manejando con responsabilidad, la bailarina comentó: "Mi hija vuelve a llegar llorando y no tengan dudas que voy a tener una mala reacción, porque yo ya estoy harta. Las cosas vienen de la casa, y también de la segunda casa que es la escuela, donde mis hijas pasan ocho horas. Esto pasa en todos los colegios.