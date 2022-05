Dady Brieva, sobre la escena de abuso con Thelma Fardin: "Fue muy difícil"

"Fue muy fuerte. La escena fue de una alumna que era ella que es violada por su profesor. Aparte, yo no pienso cuando voy a hacer las cosas, trato de hacer lo mejor de mí pero no creí que me iba a afectar tanto. Eran momentos muy duros, muy fuertes, que el director lo llevó muy bien. Tenía que pasar eso", comentó.

De todos modos, aseguró que charlaron de eso previamente y que Thelma estaba más segura que él. "Ella me tranquilizaba más a mí. No hago bien en decirlo, pero al final ella hace un alegato a mí, que aparentemente no tendría la oportunidad de hacerlo con la persona que pasó, así que cumplí como ese lugar", apuntó.

"Fue muy fuerte, muy difícil, y yo no quería hacerlo, La Chipi me convenció. Está bueno que aparezca el varón en una historia visibilizada para que no quede en el recuerdo. Hubiese sido más fácil hacer otra cosa", remarcó el actor. Y cerró: "Ella es muy pendeja y me sorprendió que la lleva muy bien", concluyó.