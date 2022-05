La genial combinación del nombre que Darío Barassi le quiere poner a su hija con su verdadero apellido

“Yo siempre quise Pilar para una hija. Pero mi apellido paterno es Pacheco y Pilar Pacheco parezco la ruta 8 y entiendo el debate. Es un ramal que me gusta igual. Soy Darío Pacheco en el documento, no es un apellido compuesto”, contó con risas en Socios del espectáculo. Luego agregó que finalmente va a ganar la propuesta de su mujer Lucía Gómez Centurión. “El que le gusta a mi mujer y es el que va a quedar es Inés. Me encanta el nombre Inés y me parece que va”, agregó.