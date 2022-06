El ataque de nervios de la madre de Defederico contra Cinthia Fernández: "¡Conmigo no jodés más!"

"Ella le dijo a mi hijo que lo iba a matar. ¿De qué hablan ustedes? ¡Conmigo no jodes más, Cinthia! ¡Ya no se aguanta más esto! ¿Te creés que esto es joda? Nosotros no vivimos de esto, le damos de comer a ella. Gracias a esto sale en tele hablando. Yo me levanto a las 7 de la mañana y trabajo en una guardería. ¡Se terminó la joda querida!", lanzó, a los gritos.

"Ella lucra con sus hijas. Ella es maldita, resentida, no tiene amor por nada. Expone a las nenas, es todo drama, se hace la pobrecita. No le creo nada. Es una psicópata. Con mi hija mayor se lleva bien pero tampoco le da a las nenas. Voy a arreglar esto en la Justicia. Se va a tener que desdecir de todo. La padecimos todos a ella", agregó.

Y casi, en tono de amenazada, lanzó: "Que deje de ensuciar a mi familia porque va a terminar mal conmigo, muy mal. La voy a arruinar en la justicia. Ella se cree que soy una mogólica, una tonta. acumulé un montón de cosas en el teléfono que la arruinan. A ella le dan trabajo porque se debe acostar con algún productor".