Nueva denuncia contra "Festilindo": amenazas, abuso, maltrato y manipulación

Desiree Naguel

Naguel afirmó que "han surgido cosas bastantes grandes, he visto que se abusaban de mis compañeros porque no estaban bien anímicamente, en los ensayos no había nada si no se compraba algo, en las grabaciones se pasaban muchas horas y nadie controlaba nada, se aprovechaban de ciertas cosas”.

“Nosotros nunca recibimos dinero con shows llenos de gente y un programa súper exitoso, a mi me tocó participar en la canal 7, la realidad era que hacíamos varios shows por noche, surgían gritos en las grabaciones, era un griterío terrible y maltrato”, agregó visiblemente afectada.

En ese sentido la actriz señaló que: “Te manipulaban todo el tiempo para que cada uno sostenga su silla y que hagamos todo bien para que no venga otro en lugar de uno, te amenazaban con eso, era algo diario todo esto que te estoy contando”.

“Hay cosas que no se olvidan y que las tenemos en nuestra piel, yo veía llorar a mis compañeros, nos hacían llorar por los retos que hacían, éramos solo niños de 9, 10 u 11 años, nosotros éramos muy niños”, concluyó.