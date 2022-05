Flor Peña, en el centro de la tormenta: qué dijo sobre su nuevo programa

Peña está acompañada por Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, Señorita Bimbo y Walter Chino D´Angelo. “Necesitaba estar en un lugar donde el rating no fuera lo esencial, donde el resultado final no fuera lo que se perseguía", comentó. Y agregó: “Necesitaba encontrar algo que me nutriera a mí, una nueva manera y que no tuviera que estar pendiente de que tuviera un determinado resultado, porque a esta altura de mi vida el único resultado posible es ser feliz”