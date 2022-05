El hotel de los famosos: Martín Salwe amenazó a Majo Martino

Luego Paula Varela, contó: "Él, hablando con algunos compañeros que no recuerdo, dijo ‘A Majo, cuando salga, yo se lo voy a explicar y ella lo va a entender’”. “Bueno, que se olvide. No quiero ni que me lo explique. Quebraste mi confianza y ya está”, acotó Martino.

Karina Iavícoli, entonces, le preguntó : “Está locurita que tiene Martín Salwe, ¿a dónde cree él que lo va a llevar cuando salga de este programa? ¿A dónde piensa que va a llegar? ¿Te lo dijo?”.

“No lo sé, no me dijo. De hecho, yo le dije en el programa de ayer que lo desconozco o si está haciendo un personaje. Le sirve ‘esto te va a servir para el juego, porque por ser tan obsecuente con “La familia”, lo protegen de alguna manera, porque son todos cobardes”, contestó Majo.