Por el Día del Padre, el Polaco le agradeció a su hija Sol por haberle salvado la vida

“Mi viejo era un loco, un crack. Me enseñó como pudo cómo es la vida, con defectos y virtudes. De grande entandes cosas que de chiquito no. La vida es dura. Me fui de muy chico de mi casa. No estaba mucho por sus problemas de adicciones. Pero lo poco que estaba me enseñó valores, cómo cuidarme en la calle”, comentó El Polaco en diálogo con Florencia Peña.

En este contexto, habló sobre sus hijas Sol, Alma y Abril: “me encanta ser padre, tengo tres mujeres. Las busco al colegio, les cocino cuando están conmigo. Son lo más lindo que vi. Me salvaron la vida. Uno cuando es chico no tiene consciencia de nada y los hijos cuando aparecen te cambian la vida”.

“Me hicieron muy bien. Algunos dicen que no se puede ser papá tan chico. Menos mal, pienso yo. Fueron regalos de Dios que me hicieron cambiar mi forma de ser. Yo era un loco, un cachivache, no me importaba nada. Mi momento de mayor felicidad es cuando estoy con ellas. Lo importante es la familia. Lo material no importa”, concluyó.