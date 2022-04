Majo Martino cuchareó con Alex Caniggia en El hotel de los famosos

Alex Caniggia Majo Martino

“No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con Majo, que estén cuchareando, cuchicheando debajo de las sábanas. La verdad que no me sorprende, no me molesta, así que los dejo hacer lo suyo”, reflexionó Melody frente a cámaras.

Y agregó: “No me molesta que la gente no se levante a horario, no me parece que yo tenga que obligarlos, así que si se quieren quedar, son huéspedes, pueden hacerlo”.

“Es la única cama que no puedo hacer”, le reclamó la bailarina a Gabriel Oliveri. “Bueno, pero a los huéspedes hay que esperarlos”, le dijo Oliveri. “No, no, por eso no los obligué ni nada”, asintió Melody.

Por su parte, Majo Martino analizó la situación que está viviendo con su "amigo" Alex Caniggia: “En mi vida privada no tengo amigos con derecho a mimos. Creo que ésta es la primera vez que tengo un amigo con este tipo de derechos. Es bastante atrevido cuando quiere”.