La actitud caprichosa de Charlotte Caniggia por un plato dulce en Masterchef

tigresa charlotte

Charlotte expresó su molestia por tener que cocinar algo dulce en reiteradas ocasiones, pero el asunto estalló cuando se le cortó la crema y optó por no hacer otra para la crepes Suzette con manteca y naranja que preparó.

Juariu -quien ayudó a Caniggia durante toda la noche a los gritos- le insistió junto a la Tigresa para que haga otra crema. Tití también, e incluso la arengó recordando cómo su padre, Claudio Paul, dejaba todo en la cancha. Pero ella igualmente siguió negada.

Al momento de la devolución, Santiago del Moro indagó tanto a Charlotte como a quienes se encontraban en el balcón.

"Estoy enojada con Charlotte porque le tiramos muchas ideas y ella 'no, no'. Estaba como una nena caprichosa. No sé lo que la pasaba hoy", disparó Acuña.

"Yo soy caprichosa", dijo Caniggia sin intención de defenderse, y luego añadió que "como era su plato, era su decisión".

El Negro no quiso meterse en la polémica, y Juariu, quien sentía mucha culpa por haberle dado para hacer algo dulce a su compañera, aseguró tener fe en que le iba a ir bien.

Finalmente, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui probaron las crepes y otorgaron devoluciones positivas, aunque no pasaron por alto el perfil que mostró la mediática a lo largo de toda la noche.

"Como hay que remarla con vos, Charlotte. Si estuvieras en un equipo de trabajo, serías a la que le tenemos que dedicarle las nueve horas de trabajo diciéndote 'dale, dale, dale'", aseguró el pastelero.

Donato también elogió a la participante y dijo que estaba "casi muy rico", pero remarcó que con crema hubiese estado aún mejor.

"Es increíble como después de patalear tanto y tener tantos caprichos, hacés algo que está rico", señaló Martitegui.

Antes de volver a su estación, Charlotte se abrazó con Juariu, que bajó corriendo del balcón, y olvidaron sus diferencias y el estrés de toda la noche.