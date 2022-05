El detalle hot del video que la China Suárez le envió a Mauro Icardi

"Yo fui fiel a todo lo que me contó. La respeté, no conté lo que me pidió. No mostré las cosas", explicó la panelista ayer cuando estuvo de invitada en Intrusos.

Yanina contó también que conserva ese material como respaldo. "Yo me cubro, chicos. A ver si me vienen juicios. Yo ya tengo un montón de juicios. Ahora con todo me tengo que cubrir", remarcó.

Por último, la angelita mencionó que, apenas se enteró de la existencia de ese video, hizo hasta lo imposible por tenerlo. "Yo generalmente pido pruebas. No me tiro a la pileta a decir 'hay un video de China Suárez tocándose'. No. Que me lo muestre. Yo no lo muestro, pero lo quiero ver. Y lo vi", cerró.