Brutal agresión del padrastro de la China Suárez a un joven

Andrea Taboada mostró la denuncia contra Gilardoni y dijo: "Al padrastro de la China los acusa de ruidos muy molestos en la casa (en La Horqueta, San Isidro), de música y hacer fiestas a altas horas de la noche en días de semana y horas inusuales”.

Según reveló la panelista, los guardias de seguridad decidieron grabar la situación que usualmente viven tanto con el padrastro de la China como con su madre.

Tras la difusión de la grabación, la víctima relató lo que vivió con la madre de la China y su actual pareja. “Las fiestas clandestinas comenzaron desde antes de la pandemia. Cuando todo el mundo estaba paranoico con el tema del coronavirus aflojó, pero en diciembre del 2020 y en enero del 2021 comenzó de nuevo y la gente me llamaba para que haga algo porque la policía no hacía nada”, dijo.

Y agregó: “Él chapeaba con que tenía un hijo que trabajaba en la Municipalidad, y si no salía su señora y decía que estaba la hija con amigas. Este hombre, en la discusión me dijo ‘¿la querés seguir?’, mirá que te rompo la cabeza. No sabía si estaba drogado o qué. Me hirió las dos piernas con un palo de golf. Yo tenía miedo”.