Los memes por el look de Daniela Cardone en LAM

La ex modelo, que debutó como panelista invitada de la semana tras la salida de Ana Rosenfeld, lució su nuevo corte de pelo, el cual fue elogiado por el conductor de LAM y Nazarena se le sumó al preguntarle si no le importaba nada de lo que puedan decirle o criticarle. "El jopo me lo hago yo. Me afeito yo. No me importa nada lo que me dicen. Estoy en una etapa de la vida donde muchas cosas y creo que hay que empezar a aceptarse como uno es", indicó la empresaria de 58 años de edad. Sin embargo, en redes sociales su nuevo look causó todo tipo de comentarios y memes.