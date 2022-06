Majo Martino: "Tuve una magia con Alex Cannigia"

Y continuó: “Alex está en pareja con Melody, con él quedó todo ahí, quedó como una magia en el aire, yo tenía una conexión con él. Pero yo ahora estoy bien, estoy sola, conociendo gente”.

Además, la periodista juzgó a los participantes que permanecen en camino a la final y criticó nuevamenta a Martín Salwe, participante con el que afuera mantenía “una amistad”.

“Yo estoy contenta de haber participado de El Hotel de los famosos, pero hubo momentos que la pasé muy mal. Martín Salwe me traicionó, yo me animé a entrar porque era un amigo afuera y si yo hubiera sabido que él iba a jugar así al menos no me habría decepcionado así”, contó.

Asimismo, señaló: “Me dejó con un puñal en la espalda, quiso pedirme disculpas pero después me volvió a traicionar y traicionó un montón de gente”, recordó y confesó “me quedaría un sabor amargo si gana porque jugó muy mal y mostró su verdadera personalidad, no le creo nada cuando dice que es un juego. Por mí que lo echen de una patada en el traste”.

Por último aseguró que Lucas “Locho” Loccisano no está interpretando un personaje, sino que “es su personalidad real”. Así como también lamentó el bullying: “Si él hubiera tenido todo armado, cómo logró que arrancaran todos a hacerle bullying. Yo me acuerdo que cuando empecé todo, yo estaba con él, lo acompañaba, comía con él cuando él estaba solo. Recuerdo que en ese momento yo estaba con Alex y me decía que lo vote a Locho, y yo jamás lo iba a votar a Locho porque él me trataba bien y me acompañaba”.

“Por eso a mí me sacaron de la familia, y me mandaron a la H. A mi me gustaría que ganen Locho, Alex (Cannigia) y Lissa (Vera)”, destacó.