Nai Awada: "Hay que cancelar a Emily Lucius"

Nai explicó que cargó las tintas contra Emily Lucius y no contra otros participantes, porque los demás presentaron un “límite” que en el caso de la influencer y hermana de Belu Lucius, no se vió: “Cuando tuvo el ataque de pánico, Martin (Salwe) subió, Chanchi (Estévez) se arrepintió también, pero la piba puso cara de 'ay porque no se fue Loccho'. No puede ser que no haya un límite”.

Entonces afirmó: “Emily tiene que ser cancelada. Las dos somos influencers y hay que ser responsable con el mensaje que damos. Esta piba está dando un mensaje de destrato y abandono. Y si la veo en persona se lo voy a decir en la cara, no está bueno que su palo de seguidores, que la gente joven que la sigue reciba ese mensaje”.

Awada consideró que “a la final van a llegar los malos, los sin corazón” y añadió que “son parte de esa asociación no tienen corazón. Si lo tuvieran no podrían ser parte de un grupo de gente así de violenta. Por eso le dije que no a ese programa, nunca podría convivir con gente tan mala".

Y aclaró que “yo soy un seguidora fiel del Hotel, porque me gusta y porque me llamaron para estar dos veces y dije que no. Tal vez por eso la llamaron a Emily que no la conozco de nada, no sé ni quién es”.

Sobre el trato a Locho dijo: “Estoy enojadisima. Lo conozco a Locho desde hace muchos años, trabajé con él en combate en la época del Pollo (Álvarez) y Laurita (Fernández), hice equipo con él y es una buena persona, es un sol, es amoroso y respetuoso. Primero por eso me da mucha bronca y segundo porque yo sé lo que es el bullying”.

Expresó que “la gente que no tuvo lo subestima, pero es lo peor que te puede pasar. Porque en el momento en que vivís el ataque de pánico sentís que en ese momento te vas a morir. Yo ayer no podía escuchar lo mucho que lo subestiman a Locho y a todo lo que le pasa”.