Un tenso cruce entre Matilda Blanco y Sabrina Carballo terminó en llanto

Matilda y Sabrina se dijeron de todo

Durante un intercambio de palabras por el desayuno, Matilda cruzó a Sabrina de manera filosa: “Sos una mosquita muerta”, le dijo mientras caminaba hacia la cocina. Indignada, Carballo se acercó y le dijo que no le faltará el respeto: “¿Qué me dijiste? Esto no va a quedar así”, le retrucó. Matilda entonces se justificó diciendo “Yo estoy jugando” pero lejos de quedar en un tenso ida y vuelta, la discusión de trasformó en una pelea a los gritos.

“Sos una maleducada, yo no estoy jugando”, señaló Sabrina y con en tono irónico, la coach de moda retrucó: “Ay, no sabes cómo me afecta…”.

La actriz continuó: “No me faltes el respeto porque la vas a pasar mal” y Blanco con un contraataque inesperado respondió: “¿Por qué no le vas a llorar a Chanchi por lo que te dije? Anda a llorarle a él”.