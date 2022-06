La carta y el video de despedida de La Joaqui a El Noba

Quiero que sepas que nos ensenaste un monton, y que en TU caravana vi mas gente con casco que nunca.

Hiciste la caravana mas grande del pais, voy a llevar tu nombre con orgullo a todas partes, fuiste el mejor amigo que alguien podria tener, fuiste lo mejor.

No hay palabras para reconfortar el dolor de suenos y afectos que se van.

Solo esperar que cada dia duela un poquito menos.

Compartir este viaje en la musica con vos, fue como sentirme poderosa, como si tuviera la seguridad de que mi espalda siempre estuviera cubierta.

Fuiste como un hermano para mi, me dejaste un papa, una mama, tres hermanas y una sobrina de corazon.

Me dejaste un equipo ganador, donde nos queremos y nos cuidamos, donde nos hicimos familia.

Me compartiste tu reino, y la magia de ver nenes de 5 anos colgando su bici sonando con ser grande como el noba.

Yo voy a sonreir siempre como me ensenaste, no voy a dejar que nadie me vea mal.

Gracias por elegirme como tu compinche.

Siempre vas a ser mi mejor amigo, mi hermano que me trajo la vida, por defenderme a capa y espada.

Que siempre sea siempre

El video de despedida de La Joaqui a EL Noba

La cantante posteó un clip con los mejores momentos que compartieron. La publicación emocionó a sus miles de seguidores.

Video de despedida de La Joaqui a El Noba

