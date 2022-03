A quién eligió Rodrigo Noya para pasar una noche en una suite de El hotel de los famosos

noya sabrina carballo

El ganador fue Rodrigo Noya, pero no podía elegir a un compañeros de su equipo o a alguien del staff, a lo que eligió la persona menos esperada.

Cuando le preguntaron a quién elegiría, Noya no la dudó e invitó a Sabrina Carballo a pasar la noche en una lujosa habitación frente al Chanchi Estévez, el ex de la actriz. “No creo que el Chanchi se lo tome a mal para nada porque nos vio convivir y sabe el tipo de vínculo que tenemos. No creo que le afecte”, dijo Noya en un corte de edición.

“No comments”, se limitó a recitar Estévez frente a la cámara, con una cara que lo decía todo.

“Yo estoy pensando en el juego. Me llevo increíble con Sabrina. Creo que es con la que más hablé del juego y creo que si voy a estar solo, la quiero como lo que ha sido estos días, como mi hermana”, agregó Rodrigo frente a Pampita y al Chino Leunis, que le preguntó a Carballo qué le generó la decisión de Rodrigo.

“Ternura. Es un compañero, lo conozco hace mucho tiempo. Es un buen compañero de trabajo. Lo quiero”, cerró ella.