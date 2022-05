Fuerte cara a cara de Majo Martino con Martín Salwe en El hotel de los famosos

hotel famosos

El cara a cara

Salwe: -Voy a ser muy sincero porque quiero irme de acá con la tranquilidad de que dije, por lo menos, lo que sentía. Hubo una actitud que no me gustó, que tiene que ver con que no estabas en el lugar de staff. Pero, igualmente, voy un poquito más allá de eso. Me estaría costando mucho votar al resto. Y hoy, la verdad, a pesar de que te conozco y te quiero, no me cuesta votarte. No es mucho más que eso.

Majo: -Más allá de que vos hables de sinceridad, yo no te creo nada de todo lo que hacés, absolutamente nada. Pero eso es lo que yo siento y pienso. Y como te conozco, sé que estás en una pose, que estás en un personaje y que te sirve; pero te sirve para este momento. Más adelante, no te va a servir y se va a servir.

Salwe: -Te digo algo y que no te lastime. Hoy, si tengo que pensar los vínculos, prima muchos más los nuevos que éste.

Majo: -Más allá de que no te crea y que lo sigo sosteniendo, me parece perfecto porque me pasa exactamente lo mismo.