Fuerte defensa de la película Granizo de uno de sus actores

Matías Santoianni

“A mi me gustó la película, me pareció que está bien, no es muy pretensiosa, es una historia simple y me parece que el que va a ver a Francella sabe lo que él te va a dar, está muy bien filmada y es una película prolijo, yo no soy de criticar como el argentino, si no critica como que no es feliz”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen.

En ese sentido, aseguró que: “A mi me parece que está bien y cumple su función, están bien logrados los efectos y está cuidada, no entiendo las críticas y la ayudaron a que sea primera, las críticas depende de quién, acepto la crítica cuando vienen con fundamentos y por un desarrollo, ahora cuando son por las redes sociales, ´le voy a poner que son malos actores´y lo hacen desde el baño, no tienen fundamentos las críticas a Granizo”.

“Las críticas no tienen fundamentos y es porque hay que decir algo, algunas cosas que leí fue ´grabaron en Córdoba pero no mostraron la cañada´ y no, no es un documental de Córdoba, es una película que podría haber sido filmada en el patio de tu casa, te van a mostrar lo que la escena requiere”, dijo al respecto.

Y cerró: “Después decían que la cordobesa no tenía tonada de cordobesa que la tonada, es hilar fino en un mundo que somos inconformistas todo el tiempo con todo, con la pandemia y ahora la guerra, estamos pensando en el mañana y no sabes lo que te puede pasar”.