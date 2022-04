Sexo obligatorio cuatro veces a la semana: el llamativo contrato que Jennifer Lopez le haría firmar a Ben Affleck

Mientras la pareja prepara lo que promete ser la boda del año (aunque no han fijado fecha para el enlace), nuevos detalles de su relación han salido a la luz. En varias oportunidades, el mundo ha sido testigo de lo apasionada que se muestra la pareja, al punto en que no tienen reparo alguno a la hora de hacer demostraciones de afecto en público.

Recientemente se conoció un nuevo detalle que ha dado que hablar. Al parecer, la cantante le habría pedido a Ben que firme un particular contrato antes de dar el sí. No, y no se trata de un acuerdo prenupcial.

Según ha trascendido, Jennifer habría establecido un acuerdo prematrimonial que incluye una particular cláusula sexual: ella le habría pedido que deje firmado por escrito que se comprometen a tener al menos cuatro encuentros íntimos a la semana. El objetivo de dicho contrato estaría destinado evitar infidelidades y a mantener la pasión intacta.

Desde luego que esta información no está confirmada y, de ser cierta, tampoco se sabe con certeza si el actor habrá aceptado poner su firma allí. Sin embargo, no deja se llamar la atención lo específico del acuerdo, y más aún, que haga falta un acuerdo por escrito, para asegurarse eso.