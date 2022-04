Diego Domínguez habló de su relación con Lali Espósito: ¿son novios?

Diego Domínguez

“Somos amigos con Lali y fue un baile, nada más, jodimos muchísimo con Lali por WhatsApp pero es que somos amigos, los amigos bailan también”, dijo el actor en una conversación con Juan Etchegoyen.

Y agregó: “Tu también sabes Juan como soy yo y es que en ese tipo de polémicas no entro en juego en absoluto porque no me suma para nada, yo trabajo desde los 11 años en esto y lo que me interesa y me importa es hablar de ello y no nada de esto pero el sensacionalismo termina ganando, es un amor odio con esas cosas”.

“Sentido del humor vamos a tener siempre, es verdad y es cierto”, aseguró para luego definir a la artista argentina.

“Hace muchísimo tiempo que la conozco a Lali, date cuenta que coincidimos en varios eventos, tenemos amigos en común y nos encontramos cada dos por tres en algún evento de Madrid o de Argentina, ella es bastante transparente y bastante igual como muestra”, contestó en relación a sus años de amistad con la intérprete. Y concluyó: “Es una mujer encantadora”.