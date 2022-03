Lizy Tagliani rompió el silencio sobre su separación: qué dijo

lizzy tagliani separación

Lizy Tagliani y Leo Alturria se separaron hace dos meses. Él habló de infidelidad, ella de manipulación y en las últimas horas, grabó un video, donde les contó a sus seguidores cómo le afectó la separación.

“Quería agradecerles por sus mensajitos, por los saludos y buena onda y también decirles que no quiero hablar más de Leo y no voy a hablar más de él por respeto a su mamá, su papá, sus hermanos y sus amigos, a la gente que me ha tratado tan bien durante este tiempo. Yo creo que nadie se merece escuchar hablar mal de alguien a quienes ellos quieren”, dijo en sus redes.

La humorista reveló el difícil momento que está atravesando: “ Yo amo profundamente a Leo, es el amor de mi vida. Lo amo, lo elegí para que sea mi familia, lo elegí y él lo sabe, es lo único que tengo, lo más importante al menos. No se dio, no pudo seguir. Yo le di todas mis emociones, sabe todos mis secretos, mis alegrías, mis tristezas. Compartí mi vida con él, él sabe como soy, sabe todo lo que pasó. La verdad es que estoy muy triste y me da vergüenza estar así con todas las cosas que pasan.”

Y vaticinó un futuro mejor: "Esto va a sanar, todo va a estar bien. Él va a ser feliz nuevamente y yo espero lo mismo para mi vida, sería muy desagradecida si veo todo oscuro y no veo todas las cosas hermosas que me han pasado estos años, pero esto me duele. Las cosas pasan y esta soy yo (…) Pero no por mucho tiempo y las cosas que dicen o las que dice Leo me hieren pero no me matan porque tengo la certeza de que soy una mina buena”.