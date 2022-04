La advertencia de una ex de Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona

“Cuando vi el posteo me pareció tan ridículo, yo creo que ella está en un momento difícil de su vida; todos sabemos lo que pasó, y estamos muy tristes”, dijo en LAM.

Eliana dijo sobre Gianinna: “Me da tristeza porque ella se va a meter en una historia que le va a hacer mucho mal. No la conozco, pero creo que es una mina inteligente y no entiendo por qué está con él”.

Además, habló sobre la relación de ex jugador de Boca con el nieto de Diego Maradona. “Daniel hace dos años que no ve a sus dos hijas y meses que no habla con ellas; no le importa. Y ahora se hace el padre del hijo de Gianinna, no le importa nada de nada, es todo mentira; es para conquistarla y después va a pasar lo mismo”.

Gianinna y Daniel hicieron pública su reconciliación, tras una separación muy mediática a fin de año en Miami. En ese entonces el cantante abandonó la casa familiar y se lo vio de fiesta en decenas de bares y boliches. Tras estar varios meses separados hoy vuelven a mostrarse juntos y enamorados.