Tinelli analiza un nuevo proyecto

Gorban tinelli

En ese sentido, siguió con su relato: “Nosotros desde Sinapsis le hicimos llegar un formato que representamos junto con la gente de Global Star Media y es uno de los proyectos que están analizando, ojalá trabajemos juntos porque si pasa eso es porque eligieron nuestro formato, hicimos un negocio y vamos a hacerlo juntos, será una producción de La Flia en el trece y nosotros colaboraremos en lo que sea”.

“Yo leí que me habían nombrado como sucesor de Fede Hoppe y el Chato Prada, pero yo no sé si se pelearon y a mí en lo que me consta no es así, si me acerqué para acercarles un proyecto”, dijo al respecto el productor televisivo en las últimas horas.

Y concluyó: “La mejor de las ondas y nada más, estamos tratando de producir, hacer negocios y brindar trabajo, una cosa es eso y otras las especulaciones y no tengo nada que ver con eso”