Matilda Blanco fue eliminada de El hotel de los famosos y Rodrigo Noya tomó una decisión sorpresiva

Matilda Blanco

Por su parte, Noyaexpresó: "Escucharla a Matilda decir todo lo que sucede, creo que nos pasa a todos, y me tiembla la voz porque me costó mucho tomar la decisión de no continuar. Quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podría tomar yo".

Y agregó: "No me encuentro en el momento en el que estoy. No me encuentro. Me cuesta porque disfruto mucho este lugar, los juegos, la competencia. Lo que viene haciendo Matilda es digno de alguien que pueda tener la oportunidad de continuar, pero no es una decisión que pueda tomar yo”.

Pese a esa propuesta, todavía resta develar si esa maniobra está permitida en el reglamento del reality.