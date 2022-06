Pablo Ruiz: "La pasaba muy mal cuando Del Sel me imitaba"

“Me gritaban ‘puto’ y yo tenía entre 13 y 14 años, cuando no tenía definida mi sexualidad. Ahí me fui a México por decisión de la discográfica que consideraba que ahí venían bien las ventas, y yo era chico e inmaduro, entonces llenar estadios era algo que opacaba por suerte esa violencia”, indicó en entrevista con Catalina Dlugi.

En esta línea rememoró que “cuando decidí a los 18, -cuando me sentía definido sexualmente porque ya había vivido algunas experiencias- contar que era homosexual, y la discográfica constantemente me quería masculinizar más, vestirme más macho, cantar canciones más ‘masculinas’, pero yo no quería porque siempre hice pop. La disquera me sacó su apoyo”.

Para cerrar recordó que todo comenzó con unas imitaciones de Miguel Del Sel al señalar que “Del Sel dijo que me debe un campo por imitarme, pero que me lo dé. Yo la pasé mal cuando empezó a imitarme porque me decían cosas por la calle, no fue nada lindo, se dio todo muy violentamente”.