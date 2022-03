Mirtha Legrand habló de su vuelta a la TV: qué dijo

mirtha legrand tv

“Me acaba de responder Mirtha Legrand en vivo, por ahí ella o alguien de su entorno estaba mirando, yo le había escrito por su regreso a la TV”, dijo conductor dio a conocer su palabra : “Hola Juan, no hay ninguna novedad de mi regreso a la televisión, Nacho está de viaje. Le agradezco a Mirtha por este mensaje porque iba a contar una información que mucho tiene que ver con esto”.

Además, agregó que: “Me dicen que todavía no hay nada cerrado ni con el trece ni con América. Desde la productora me dicen eso. Hasta el momento no hay nada cerrado con ningún canal”.

Tampoco hay información sobre Juana Viale y su posible vuelta a la televisión después del reemplazo que hizo de su abuela por la pandemia.