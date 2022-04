Furioso audio de sobrino de Gustavo Martínez contra Rocío Marengo

“Hola Juan, ¿cómo andas?, mirá con la opinión de Marengo no sé por qué opina, si sabe algo o no, a base de qué opina, por qué reclamamos o vamos dice, si yo no sé no opino, nada más”, manifestó enojado uno de los sobrinos de Gustavo Martínez.

Marengo había asegurado en diálogo con “Socios del Espectáculo” que “hubo un mal manejo. Gente que se dejó llevar por las ganas de figurar. La tele tiene que tener un límite. Cuando muere una persona, no importa dar explicaciones, es un familiar”.

“Cada uno está en su derecho de luchar por lo que quieren. No sé qué reclaman. La familia estará a disposición. Fue duro para toda la familia atravesar eso”, afirmó.