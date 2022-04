El audio de Camila Homs contra Rodrigo De Paul por su relación con Tini Stoessel

camila homs

Según él, Homs le envió un mensaje tras conocerse las fotos de la cantante y el jugador de la Selección: “Camila me mandó un audio donde me dice que la está pasando mal, enojada no estaba pero si estaba destrozada sentimentalmente- Tiene esperanzas que De Paul se canse de este rollo o pasatiempo, y tiene esperanzas que vuelva con su familia ya que la ha dejado con dos chiquitos solos”.

“Ella lo está pasando bastante mal, supongo que no querrá que se note pero lo está pasando mal, no me sorprendió que me mande un audio, todos hemos pasado por una ruptura amorosa y quieras o no son doce años de relación que puedes tener tus subidas o bajadas y al final no dejas de querer a una persona u otra de un día para otro”, agregó el paparazzi.

“No sé los motivos de la ruptura, si ha habido terceros en discordia o no, son jóvenes los dos y los problemas adentro de casa yo no los puedo evitar”, finalizó en diálogo con Juan Etchegoyen.