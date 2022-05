Grave denuncia de Romina Gaetani contra Facundo Arana

“Con Facu somos muy parecidos, muy fogosos, muy tanos… Me encanta la pareja que hicimos (en ‘Noche y día’). No tendría ningún problema de trabajar, porque me quede con ganas al haberme ido al cuarto mes” de la tira, dijo Gaetani en LAM.

Pero relató que cuando estaba con su banda La Rayada, envió un mensaje al actor con el videoclip de una de sus canciones, y —según la versión de la actriz— él le respondió haciendo hincapié en la palabra “falopa” que mencionaba el tema. Incluso, Arana hizo un posteo en redes sociales relacionado a esa cuestión.

En ese sentido, Gaetani aseguró que “tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela; me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela, que no estuvo buena. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. Griterío, palabras que no están buenas que te digan, con golpes en la mesa”, aseguró.

Para graficar su denuncia de violencia en el marco laboral, Romina señaló que le habría dicho “si fueras hombre te cagaría a trompadas”, agregando que “en Marcos Paz fue más violento”, y explicó: “Nos estaban sacando fotos en la fiesta de Paparazi y al oído me dice: ‘Tanto quilombo por ser una puta falopera’”.