La respuesta de Sabrina Garciarena que dejó helado a Germán Paoloski sobre sus besos con actores

"Sí, obvio", respondió Garciarena, dejando al padre de sus hijos sorprendido. Pronto completó la respuesta: "Esto es 13 años atrás. Empecé a los 14 años a trabajar y besé a muchos compañeros, así que sí, imaginate que me pasó. Pero no te voy a dar nombres".

"¿Hay algo que quieras cambiar de mí?", continuó Paoloski y Sabrina volvió a pegarle a los tobillos: "Sí. Sos muy neurótico".

Luego fue el turno de ella, quien arremetió: "¿En este tiempo te hablaste con alguna ex?" y el respondió: "No asiduamente. Por ahí en algún momento puedo llegar a hablar, quizá por algo puntual, pero no tengo diálogo".

La actriz volvió a la carga con otra pregunta en que puso al periodista entre la espada y la pared: "Te molestaría si me toca hacer una escena de sexo en el teatro?" y él respondió: "Yo ya te dije que hay cosas innecesarias, como en la tira".