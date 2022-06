Internaron de urgencia a Travis Barker

Embed God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Según TMZ, Barker y su esposa Kourtney Kardashian se presentaron por primera vez en el hospital de West Hills en la mañana, antes de ser trasladado en ambulancia al Centro Médico Cedars-Sinai. Los tatuajes del músico se pueden ver en las fotos que muestran cómo era trasladado en una camilla. Alabama Barker, hija del músico, pidió a sus seguidores en redes sociales que recen por su salud.

Travis Barker

Hasta el momento no se conoce el estado de salud del baterista, aunque algunos creen que podría tratarse del problema de coágulos en la sangre que en 2018 lo llevó al hospital durante dos ocasiones, y mismo que le hizo cancelar algunas fechas que ya tenía programadas con la banda.

Además de tocar para Blink-182, Travis Barker ha participado en proyectos como The Transplants, +44 y Box Car Racer, entre muchos otros. Es considerado por Rolling Stone uno de los mejores bateristas de todos los tiempos.

Travis Barker

Nacido en Fontana, California, Barker comenzó a tocar para la banda The Aquabats en 1996. En 1998 se unió a Blink-182 y un año después la banda lanzó su exitoso Enema of the State.

Barker contrajo matrimonio con Kourtney Kardashian en abril de 2022. Recientemente, el músico rindió homenaje a su difunto amigo y compañero baterista Taylor Hawkins , al hacerse un tatuaje de un halcón. Barker compartió en su cuenta de Instagram imágenes del salón de tatuajes del famoso artista corporal Mark Mahoney. “HAWK forever”, dice el pie de foto.